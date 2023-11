Commemorazione Caduti di tutte le guerre: oggi le cerimonie al Lido, Pellestrina e Favaro Veneto

Si sono svolte questa mattina le ultime celebrazioni in ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Alla Chiesa di Ognissanti, a Pellestrina, la Messa in suffragio delle vittime, a cui è seguita la deposizione della corona d'alloro presso la Lapide ai Caduti. In rappresentanza dell'Amministrazione presente il consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa 'Marta'.

In contemporanea, anche alla Chiesa di S. Antonio del Lido di Venezia, si è tenuta la celebrazione della Messa e deposizione della corona d'alloro alla Lapide dei Caduti, presente il consigliere di Municipalità, Emanuele Puddu.

A Malamocco invece, le celebrazioni sono iniziate al piazzale cittadino con il raduno e l'alzabandiera, è seguita, successivamente, la deposizione della corona d'alloro davanti al Monumento ai Caduti. In un secondo momento, si è tenuta alla Chiesa di Santa Maria Assunta, la celebrazione della Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre alla presenza del consigliere di Municipalità, Massimo Longo, delle autorità civili e militari. A seguire, la benedizione e deposizione della corona d'alloro presso la Lapide dei Caduti in Piazza Maggiore con un breve intervento commemorativo.

Le celebrazioni sono continuate per tutta la mattinata anche in terraferma, al Piazzale F.lli Pomiato di Dese si è tenuta in prima mattinata, la cerimonia dell'alzabandiera con la partecipazione della Banda Musicale di Tessera e successiva deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza della consigliera comunale, Deborah Onisto insieme al delegato di Municipalità, Ugo Battistelli, e il consigliere comunale, Alessandro Baglioni. La commemorazione è poi proseguita con la celebrazione della Messa in onore di tutti i Caduti alla Chiesa della Natività di Maria.

L'ultima celebrazione in terraferma si è tenuta a Favaro Veneto, iniziata con la Santa Messa alla Chiesa di S. Pietro in via San Maurizio, seguita dalla partenza del corteo accompagnato dalla Banda musicale di Tesserafino sino al Monumento ai Caduti in Piazza Pastrello, dove si è tenuta l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti e alle lapidi interne alla sede Municipale, alla presenza del presidente di Municipalità, Marco Bellato insieme all'assessore alla Viabilità, Renato Boraso e l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce. Per finire, un breve concerto della Banda Musicale di Tessera.