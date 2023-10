Il sindaco Brugnaro all'assemblea di Confindustria Pesaro Urbino

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è intervenuto questa sera all’assemblea di Confindustria Pesaro e Urbino, al Palazzo Ducale del capoluogo marchigiano. Un momento di confronto che si è sviluppato partendo dal titolo dell'assemblea "La nostra impresa tra pubblico e privato: binomio possibile" introdotto dalla presidente locale di Confindustria, Alessandra Baronciani che rivolgendosi al primo cittadino lagunare ha manifestato vicinanza e solidarietà alla città per il tragico incidente stradale che ha colpito la comunità veneziana. In platea anche il presidente della confederazione degli industriali, Carlo Bonomi che poi è stato intervistato per le conclusioni finali



"Da imprenditore a sindaco per cambiare le cose a Venezia - ha esordito Brugnaro, su domanda diretta del moderatore Marco Carrara - Il punto di partenza è stata la riorganizzazione del Comune, con un intervento sulla pianta organica, poi l'efficientamento del bilancio con la riduzione del debito da 800 a 700 milioni di euro, senza rinunciare ad assunzioni di giovani, alla valorizzazione del merito e a sviluppare investimenti pubblici per oltre un miliardo di euro". Nel suo intervento il sindaco ha ripercorso gli otto anni di mandato, ricordando i due grandi avvenimenti che hanno colpito la città, l'Acqua Granda del 2019 e l'emergenza sanitaria Covid: "Abbiamo saputo rialzarci sostenendo e garantendo i servizi ai nostri cittadini. È stato fondamentale l’accordo tra Confindustria e sindacati per superare la pandemia mantenendo aperte le aziende, in sicurezza" ha proseguito il sindaco.

“La cultura del fare salverà il Paese - ha ricordato Brugnaro - bisogna investire sui giovani, su chi ci mette passione nel lavoro e sono in tanti anche nella Pubblica Amministrazione. Crediamo molto nella tecnologia per semplificare la burocrazia, a Venezia abbiamo attivato lo sportello online, Dime, che dopo lo scetticismo iniziale, si è rivelato un aiuto concreto ai cittadini che possono ottenere i certificati scaricandoli dal portale, direttamente da casa, in qualsiasi momento, senza necessità di recarsi allo sportello".

"Tecnologia e scienza garantiscono un futuro migliore alle nuove generazioni, ma bisogna dire la verità ed essere coerenti. L’ho detto in campagna elettorale in maniera trasparente che avremmo realizzato il termovalorizzatore per i rifiuti che non è possibile differenziare, i cittadini mi hanno votato ed ora abbiamo avviato la nuova linea, proprio come avviene nei Paesi del Nord, dove la coscienza ambientalista è ancora più radicata. Sempre in tema di esempi pratici, a Mestre è operativo l'unico distributore di idrogeno urbano d'Italia. Serve il supporto di tutti per riformare l'Italia - ha concluso Brugnaro - a partire dalle imprese, fatte di lavoratori, delle loro famiglie, insieme agli imprenditori. Tutti insieme sono gli eroi che ogni giorno con la loro fatica portano avanti il Paese”.