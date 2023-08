A Venezia la IV conferenza sul Soft Power. Brugnaro, “Sostenibilità: mettere l’applicazione dell’ingegneria al servizio della sicurezza dell’uomo e delle città”

Le sfide sull'acqua, gli Oceani e i mari; la crescita di un'agricoltura sana, l’effetto dei cambiamenti climatici, sono solo alcuni dei temi al centro della IV conferenza sul Soft Power, il potere della persuasione, l’iniziativa in programma oggi e domani alla Fondazione Cini sull’Isola di San Giorgio, promossa da Francesco Rutelli fondatore e presidente Soft Power Club.

Un appuntamento a cui ha preso parte anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e in cui si sono succeduti, tra gli altri, i messaggi di Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati, del Cardinal Matteo Zuppi, presidente della Cei, di Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Al centro del dibattito, che vede a confronto scienziati, personalità della cultura, rappresentanti istituzionali, la convinzione che su alcune importanti sfide del nostro tempo, “sia necessario creare uno spazio autentico e credibile per costruire soluzioni condivise, oltre agli imprescindibili interessi nazionali, nella consapevolezza che le grandi questioni non potranno essere affrontate, e tanto meno risolte, senza collaborazione, convergenze, compromessi creativi”.

Dopo i saluti di Gianfelice Rocca, vicepresidente della Fondazione Giorgio Cini, è seguito l’intervento del sindaco Brugnaro: “Il potere della negoziazione e del ragionamento, insieme alla capacità di agire e di dar vita ad azioni concrete - ha sottolineato il sindaco Brugnaro che è anche presidente onorario del Soft power club - sono sempre più fondamentali per riuscire a realizzare obiettivi comuni in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo. Venezia non è solo una città, è una capitale culturale che mette insieme tutti coloro che la amano e che condividono l’amore per la tecnologia, la scienza, l’arte e la musica.

Proprio l’acqua, filo conduttore della conferenza, ha un ruolo determinante per una città come la nostra in cui i temi della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente coesistono con quelli del progresso, dello sviluppo e della salvaguardia dell’occupazione. Ne sono un esempio il Mose, ma anche le vasche di accumulo dell’acqua piovana realizzate a Mestre, in via Torino, e in fase di completamento alla Bissuola. Sostenibilità vuol dire mettere l’applicazione dell’ingegneria al servizio della sicurezza dell’uomo e delle città”.

Nell’illustrare i progetti della Fondazione Venezia città mondiale della sostenibilità e di Venezia città campus, il primo cittadino ha quindi affrontato il tema della sostenibilità turistica di Venezia annunciando la sperimentazione, nel corso del 2024, del sistema di prenotazione della città attraverso qrcode e l’avvio di un regolamento per disciplinare le locazioni turistiche. “Si tratta di progetti sperimentali e innovativi, di cui stiamo discutendo con l’approccio del Soft power, confrontandoci con le categorie”.

