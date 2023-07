Nuovo terminal passeggeri per il servizio del Trasporto Pubblico locale nel Comune di Cavallino Treporti: approvazione dell’Accordo di programma

Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato, con 27 voti favorevoli e un astenuti, l’Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la realizzazione di un nuovo terminal passeggeri per il servizio del Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Cavallino Treporti in località Punta Sabbioni.

L’approdo - viene sottolineato nel provvedimento - costituisce uno dei punti di accesso alla Città di Venezia e alle isole della Laguna attraverso il trasporto Pubblico locale e risulta essere un’ infrastruttura al servizio dei residenti dei Comuni interessati, dei lavoratori pendolari e dei turisti.

L’attuale struttura si trova in una situazione non consona alle esigenze di un adeguato servizio all’utenza e risulta necessario intervenire anche alla manutenzione straordinaria della riva retrostante le attuali strutture del Terminal.

L’Accordo di Programma è stato condiviso con AVM S.p.A. società affidataria del servizio di trasporto pubblico urbano di navigazione del Comune di Venezia le cui linee di navigazione lagunare servono anche il territorio del Comune di Cavallino-Treporti in particolare tramite il terminal di Punta Sabbioni, il Comune di Cavallino Treporti e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Con la delibera viene vincolata una quota di euro 2.500.000 euro dell’avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2022 per gli oneri derivanti dall’approvazione e dalla successiva sottoscrizione dell’Accordo di Programma, che entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà durata fino all’attuazione dell’intervento ed al collaudo delle opere.

Pari oneri saranno sostenuti dal Comune di Cavallino Treporti.

AVM S.p.A. gestirà i maggiori costi di esercizio per garantire un pari livello di efficienza con una spesa massima di 1.000.000 euro. Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia si occuperà dei costi di marginamento del tratto di muro interessato dal nuovo terminal.