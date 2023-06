Municipalità di Favaro Veneto: martedì alle 18.30 convocazione del Consiglio

Martedì 27 giugno alle ore 18.30, nella sala consiliare di piazza Pastrello 1, a Favaro Veneto, è convocato il consiglio della Municipalità di Favaro Veneto per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente, a seguire:

2. Approvazione verbale del Consiglio di Municipalità n. 6 del 06/06/2023;

3. Richiesta parere d'urgenza PDC 1032/2023 - art. 6, comma 7 Reg. delle Municipalità: Variante n. 101 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, artt. 11 e 19 del D.P.R. 327/2001, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per il progetto della Città Metropolitana di Venezia relativo al “completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Cà Sabbioni nei Comuni di Quarto d’Altino, Marcon e Venezia I e II lotto”. Adozione.

4. Richiesta parere d'urgenza PDC 1041/2023 - art. 6, comma 7 Reg. delle Municipalità: Interventi puntuali a sostegno della residenza per le famiglie. Variante n. 99 al Piano degli Interventi (VPRG per la Terraferma) per tre aree in via Capitello (Zelarino), in via Sansovino (Mestre) e in via Indri (Favaro). Adozione.

5. Richiesta parere d'urgenza PDC 1035/2023 - art. 6, comma 7 Reg. delle Municipalità: Approvazione dello schema di convenzione del permesso di costruire, per la realizzazione di un comparto residenziale in via Orlanda a Campalto, in attuazione della scheda 12 della Variante al Piano degli Interventi n. 49 approvata con DCC n. 78/2020.

6. Richiesta parere su PD 1038 del 05/06/2023 - Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026.