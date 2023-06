Anche a Venezia le celebrazioni per il 249° anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza

L’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce ha partecipato questo pomeriggio nella sede del Comando regionale Veneto, in Campo San Polo, alle celebrazioni per il 249° anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. All’appuntamento sono intervenute le massime autorità civili e militari, tra cui il Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza, Carmine Lopez, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il prefetto di Venezia Michele di Bari.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati degli attestati di riconoscenza a 12 militari delle Fiamme gialle che si sono distinti nell'esercizio delle proprie funzioni. Per quanto riguarda le operazioni compiute a Venezia è stato attribuito un encomio solenne a tre finanzieri, Antonio Onorato, Gianluca D’Elia, Carolina Ferrara “per aver fornito determinante apporto personale nell’esecuzione di articolate indagini di polizia economico-finanziaria nei confronti di un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione di una rilevante frode fiscale nel settore del commercio di capi di abbigliamento”.

Il Corpo della Guardia di Finanza è stato fondato nel 1774, quando venne costituita la “Legione Truppe Leggere” per volere di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna. Fu il primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare.