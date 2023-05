Per il ciclo di incontri Caffè Europa ultimo appuntamento sul tema ‘Europa e patrimonio culturale’

Si è chiuso questo pomeriggio con l’ultimo incontro al Florian il ciclo di conferenze Caffè Europa, il format del Parlamento europeo - Ufficio di Informazione a Milano - conversazioni con la cittadinanza, promosso in collaborazione con Europe direct Venezia e il Consiglio d’Europa, ufficio di Venezia.

L’appuntamento, che si inserisce nel programma di iniziative per la Festa dell’Europa 2023, ha affrontato il tema ‘Europa e patrimonio culturale’.

A parlarne, moderati da Giovanni De Luca, direttore Rai Veneto, Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio Comunale; Sneška Quaedvlieg-Mihailovič, segretaria generale Europa Nostra; Luisella Pavan-Woolfe, direttrice Sede italiana del Consiglio d'Europa; Paola Marini, presidente Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia

“Ogni anno in maggio a Venezia si celebra la Festa dell’Europa” ha dichiarato la presidente Damiano nel suo intervento. “Da un lato si vuole valorizzare la natura europeista della città, quale laboratorio di riflessione sulle sfide del presente e del futuro; dall’altro si cerca di raggiungere la cittadinanza, in particolar modo i giovani, per far conoscere le opportunità offerte dall’Unione europea. Quest’anno la rassegna prevede 30 appuntamenti con oltre 40 partner coinvolti”. Nel corso del suo intervento la presidente Damiano si è soffermata sull’impegno dell’Amministrazione nella tutela e valorizzazione non solo del patrimonio culturale materiale della città, ma anche di quello intangibile, fatto di saperi, tradizioni, storia. “Un’artigianalità come quella legata alla realizzazione delle perle di vetro o del merletto – ha evidenziato Damiano – che deve essere promossa e valorizzata, ma soprattutto tramandata alle nuove generazioni”.