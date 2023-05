Festa dell’Europa: oggi la premiazione del concorso “Diventiamo cittadini europei”

La presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, è intervenuta questa mattina al Centro culturale Candiani di Mestre per la premiazione concorso per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto “Diventiamo cittadini europei”, nell’ambito del programma della Festa dell’Europa 2023.

Il concorso è organizzato dal Movimento Federalista Europeo in collaborazione con Europe Direct del Comune di Venezia per stimolare la cittadinanza europea attiva e consapevole. Concorso per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto.

Il concorso verteva, a scelta, su una delle seguenti prove: scritta (articolo, saggio breve, tema, relazione, tesina, ecc.) o grafica e multimediale (formato a scelta; permesse tutte le tecniche, comprese quelle multimediali). I vincitori vengono premiati con un soggiorno di vacanza e di formazione europeistica a Nocera Umbra (PG) dal 24 al 29 luglio 2023.

Nel ringraziare le scuole partecipanti al concorso, la presidente Damiano ha sottolineato “come la Festa dell’Europa sia volta a valorizzare la natura europeista di Venezia e a stimolare e favorire una cittadinanza europea attiva, informata e consapevole soprattutto tra i più giovani. Quello di oggi rappresenta uno degli appuntamenti più importanti perché sono proprio i ragazzi i protagonisti che hanno restituito la loro idea di Europa e le loro riflessioni sulle sfide del presente e del futuro”. La presidente Damiano ha dunque esortatogli studenti “vero motore di cambiamento e forza trainante per la costruzione di una pacifica società europea” ad appassionarsi dell’Europa e delle opportunità che sono loro offerte.