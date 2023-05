18. Mostra Internazionale di Architettura: il sindaco Brugnaro all’inaugurazione del Padiglione Italia

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha partecipato questo pomeriggio all’Arsenale, all’inaugurazione del Padiglione Italia nell’ambito della 18. Mostra Internazionale di Architettura, in programma a Venezia dal 20 maggio al 26 novembre 2023.

All’evento sono intervenuti, insieme al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, Roberto Cicutto presidente La Biennale di Venezia; Fabio De Chirico dirigente Direzione Generale Creatività Contemporanea Ministero della Cultura; Fosbury Architecture curatori del Padiglione Italia; l’assessore Francesco Calzavara in rappresentanza della Regione Veneto.

“SPAZIALE: Ognuno appartiene a tutti gli altri” è il titolo del Padiglione Italia promosso dalla Direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e curato dal collettivo Fosbury Architecture, età media di 33 anni, formato da Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campri, Veronica Caprino, Claudia Mainardi.

Il progetto è stato articolato in due momenti, il primo propedeutico al secondo: Spaziale presenta, che da gennaio ad aprile 2023, ha vistol’attivazione di 9 interventi site-specific in altrettanti luoghi selezionati in tutto il territorio italiano: Taranto, Massa Lubrense, Trieste, Ripa Teatina, Terraferma veneziana, Montiferru, Librino, Belmonte Calabro, Prato.

SPAZIALE: Ognuno appartiene a tutti gli altri, che all’interno del Padiglione Italia costituisce la sintesi formale e teorica dei processi innescati nei 9 territori nei mesi precedenti, restituendo una diversa e originale immagine dell’architettura italiana nel contesto internazionale. Un progetto che esalta gli spazi del Padiglione Italia, in cui l’architettura si intreccia con la comunità.

“Il progetto - è stato sottolineato - si fonda sulla visione che l’architettura sia una pratica di ricerca al di là della costruzione di manufatti e la progettazione sia sempre il risultato di un lavoro collettivo e collaborativo, che supera l’idea dell’architetto-autore. Lo “spazio” è inteso, in questa visione, come luogo fisico e simbolico, area geografica e dimensione astratta, sistema di riferimenti conosciuti e territorio delle possibilità”.

“Ringrazio il ministro della Cultura per la sua presenza e l’attenzione che dà a Venezia - ha dichiarato il sindaco Brugnaro - saluto La Biennale e tutti coloro che hanno contribuito alla nascita di questo bel progetto. Due dei componenti del collettivo Fosbury Architecture, Alessandro Bonizzoni e Veronica Caprino, avevano partecipato nel 2016 alla realizzazione del Padiglione Venezia Up! Marghera on stage e il fatto che quella esperienza abbia rappresentato per loro una rampa di lancio e siano arrivati sul gradino più importante è motivo di grande soddisfazione”.

