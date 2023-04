Ricorrenza del 25 aprile: il programma istituzionale delle celebrazioni

Sarà anche quest'anno, come è tradizione, ricco di appuntamenti, martedì 25 aprile, il programma delle celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione, promosse, su tutto il territorio comunale, dal Comune di Venezia in collaborazione con Anpi, l’Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Le manifestazioni principali si svolgeranno, come di consueto, a Venezia, in Piazza San Marco (alle ore 9.30) e in Campo del Ghetto Nuovo (alle 12.30), e a Mestre, in Piazza Ferretto (alle 10.45). L’ammainabandiera nelle due piazze, alle ore 18.30, con gli onori resi dal picchetto militare, concluderà la giornata.

Ecco il programma completo degli appuntamenti:

VENEZIA

9.30 | Piazza S. Marco: alzabandiera e onori resi da una Compagnia in Armi interforze accompagnata dalla banda della Polizia locale di Venezia

10.30 | Percorso della Memoria: illustrazione delle biografie in memoria dei martiri della libertà in Campo SS Apostoli, Campo S. Sofia, Campo S. Leonardo

12.30 | Campo del Ghetto Nuovo: conclusione del Percorso, festa della Liberazione, concerto della banda musicale di Pellestrina, alzabandiera

18.30 | Piazza S. Marco: cerimonia dell’ammainabandiera

MESTRE

10.30 | Municipio di Mestre: deposizione corone d’alloro alle lapidi dedicate ai caduti

10.45 | Piazza Ferretto: cerimonia dell’alzabandiera e onori resi dal picchetto militare, festa della Liberazione, commemorazione ufficiale, concerto della banda musicale di Tessera, intrattenimento del duo musicale “Storie Storte”, letture dell’associazione Voci di Carta e di studenti dell’Istituto “Stefanini”

18.30 | Piazza Ferretto: cerimonia dell’ammainabandiera

Le celebrazioni saranno inoltre diffuse su tutto il territorio comunale, secondo il programma sotto elencato:

MUNICIPALITÀ DI VENEZIA MURANO BURANO

8.15 | Campo Bandiera e Moro: alzabandiera

10.30 | Campo S. Margherita - Monumento ai Caduti: alzabandiera e deposizione corona d’alloro

17 | Via Garibaldi Ritrovo Ca’ di Dio: percorso della pace

18.30 | Giudecca - Fondamenta San Giacomo: deposizione corona d'alloro alla lapide in memoria dei Caduti per la Libertà

10.15 | Burano Piazza Galuppi: alzabandiera e deposizione corona d’alloro

10.30 | S. Erasmo: messa di commemorazione in onore dei caduti e deposizione corona d'alloro

MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

9.30 | Via S. Gallo: deposizione corona al cippo commemorativo

9.45 | Piazzale Malamocco - Palazzo Pretorio: raduno e alzabandiera

MUNICIPALITÀ DI MESTRE CARPENEDO

9.30 | Bivio Via Pepe - Via Forte Marghera: alzabandiera e deposizione corona d’alloro

10 | Piazza XXVII Ottobre - Piazza Barche: deposizione corona d’alloro

9 | Terraglio - Percorso della Memoria: deposizione corone d’alloro a Villa Tivan, Villa Salus, ex Centro civico Terraglio, Parco di Via Gatta

MUNICIPALITÀ DI MARGHERA

9.30 | Marghera - Piazza Municipio: deposizione corona d'alloro

10.15 | Catene - Via Catene: deposizione corona d'alloro

10.15 | Malcontenta - Chiesa San Ilario: messa, alzabandiera e deposizione corona di alloro

10.10 | Ca' Sabbioni - Piazza Cosmai: alzabandiera e deposizione corona di alloro

MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO

9.30 | Favaro Veneto - Piazza Pastrello: alzabandiera e deposizione corona d'alloro

9 | Campalto - Piazzale Chiesa San Martino: alzabandiera e deposizione corona d'alloro

9 | Dese - Piazza Fratelli Pomiato: alzabandiera e deposizione corona d'alloro

9 | Tessera - Piazzale di Santa Maria Assunta: alzabandiera e deposizione corona d'alloro

MUNICIPALITÀ DI CHIRIGNAGO ZELARINO