Inaugurata a Dese la “Casa delle Mini”, spazio polivalente della parrocchia a favore della comunità

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione di una nuova struttura polivalente della Parrocchia di Dese. Si chiama “Casa delle Mini” e consentirà la realizzazione di molteplici attività educative per bambini, giovani e anziani della comunità come, ad esempio, le Miniolimpiadi di Dese, in programma nel mese di settembre e giunte alla 48° edizione.

All’appuntamento hanno preso parte gli assessori Massimiliano De Martin e Renato Boraso, il presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, la presidente della IV Commissione consiliare Deborah Onisto. Presente anche il parroco di Dese, don Giuseppe Simoni, insieme ai responsabili della comunità parrcocchiale che hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, con donazioni, prestiti, prestazioni professionali, lavoro manuale.

La nuova struttura servirà per le iniziative parrocchiali e i momenti di svago della comunità, come l’organizzazione di feste e degli appuntamenti legati alle tradizioni locali. Gli ambienti saranno utilizzati anche per le attività estive per bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni. I lavori, iniziati nel dicembre del 2021, sono costati 370mila euro.

“Quando si arriva alla conclusione di un’opera come questa – ha sottolineato De Martin – sembra che sia stato tutto semplice. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno invece rimarcato l’impegno e le difficoltà che si possono incontrare prima di vedere realizzata una struttura come questa. Uno spazio polivalente che porta gioia e vivacità intorno a un luogo di culto. Spero che in altre parrocchie del territorio comunale possano presto nascere realtà simili, perchè c'è bisogno di ritrovarsi, condividere progetti e valori”.