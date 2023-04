FOTONOTIZIA : Il vicesindaco Tomaello alla Festa del rugby integrato a Favaro Veneto

Il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, ha portato questa mattina i saluti dell’Amministrazione comunale alla Festa del rugby integrato, che ha fatto tappa a Favaro Veneto.

All’appuntamento, insieme ad alcuni consiglieri di Municipalità, erano presenti i responsabili del progetto, con il presidente San Marco rugby Simone De Giosa e il presidente comitato veneto rugby Sandro Trevisan.

La Festa, ospitata nello stadio di via Monte Cervino, si svolge mettendo ogni singolo atleta nelle condizioni di poter giocare a rugby a seconda del proprio livello di abilità, combinando assieme più tipologie di gioco.

L’obiettivo - hanno spiegato i promotori - è di ampliare il ventaglio delle società attive ed il numero di soggetti coinvolti, portando l’attuale numero di 10 Club impegnati in attività integrate a triplicare entro il 2025, facendo dell’area Veneto-Trentino-Alto Adige la prima in Italia per numero di praticanti e società coinvolte.