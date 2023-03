Sabato 18 marzo si tiene la 25^ Festa dell’Atletica Veneziana

Sabato 18 marzo alle 16 nel centro “Cardinal Urbani” di Zelarino si tiene la 25^ Festa dell’Atletica Veneziana. Organizzato dal comitato di Venezia della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), l’evento è un’occasione di promozione dell’atletica attraverso la premiazione degli atleti della Città Metropolitana di Venezia che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno per i piazzamenti raggiunti, per la partecipazione a gare di caratura nazionale o per aver fatto parte della selezione nazionale. L’iniziativa rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

Durante la manifestazione verranno premiati centoventi atleti, dalla categoria ragazzi (nati nel 2020) alla master 80. Clou della giornata sarà la premiazione dell’atleta dell’anno, che quest’anno si sdoppierà: infatti non sarà premiato solo il migliore del 2022, ma anche quello del 2019, il cui riconoscimento, negli anni scorsi, era saltato per le condizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. L’atleta dell’anno 2019 è la lidense Beatrice Casagrande, che nel 2019, da cadetta, ha vinto il titolo italiano di corsa in montagna. Per il 2022, invece, verrà premiato Giacomo Roncato, che lo scorso anno ha ottenuto il secondo posto ai campionati italiani sia nei 300 metri piani sia con la squadra del Veneto della staffetta 4x100.

Madrina della festa sarà Elisa Molinarolo, olimpionica di salto con l'asta. Alla cerimonia sarà presente il vicesindaco Andrea Tomaello. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.