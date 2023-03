Marzo Donna: oggi vari eventi all'insegna dello sport, dell'associazionismo e della solidarietà

E' stato un sabato davvero denso di appuntamenti quello proposto dal calendario del “Marzo Donna”.

In mattinata, allo Spector Padel House di Mestre, si è svolto un torneo femminile benefico di padel, con ben 24 coppie in gara, organizzato da Ilaria Edel Muzzati, promotrice e fondatrice del Progetto Pink Cup, con la collaborazione di Marco Sportillo, general manager di Spector Padel House e, tra gli altri, della Fondazione di Venezia. Il ricavato delle iscrizioni delle atlete partecipanti è stato interamente devoluto al Centro Antiviolenza, in particolare per contribuire alle spese a favore delle donne e dei loro bambini ospitati nelle case rifugio.

Alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, che ha posto l’accento sul significato di questa iniziativa, che ha coniugato i valori dello sport con quelli della solidarietà.

Sempre la presidente Damiano, nel pomeriggio, ha presenziato, al Centro La Piazza di Favaro, alla “Giornata delle Associazioni per la Donna”, organizzata dalle Elette della locale Municipalità. Hanno partecipato all’evento Anvolt Mestre, CFU-Veneto, Avapo Mestre, Trifoglio Rosa Mestre, Associazione Amiche per la Pelle, Sporting la barena di Campalto, ASD judo Favaro club Campalto, Centro di Formazione Ricerca&Danza, Comitato Donne XXV Aprile, Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità, ANVOLT onlus di Mestre, Inner Wheel Club Venezia-Mestre.

Una giornata di festa, che si replicherà domani, invece, nel piazzale del Casinò, con “Lido in Primavera”. Un omaggio alla nuova stagione appena arrivata, a cui ha voluto prendere parte, tra gli altri, il vicesindaco Andrea Tomaello, l’assessore comunale Michele Zuin e il consigliere delegato del sindaco per i rapporti con le isole, Alessandro Scarpa “Marta”, il presidente della Municipalità, Emilio Guberti, con tanti eventi: dalla musica ai giochi per i bambini, dallo sport (con prove pratiche di varie discipline) alle visite naturalistiche, dai mercatini agli spazi dedicati al cibo e ai drink.

Anche in questo caso il ricavato della manifestazione è destinato a finanziare le attività del Centro Anti Violenza del Comune di Venezia.