Consiglio comunale: approvata all’unanimità una mozione per chiedere una deroga al numero minimo di alunni per la classe prima della scuola Mameli di Dese

Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato all’unanimità una mozione con la quale chiede al sindaco e alla Giunta di attivarsi con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per ottenere una deroga al numero minimo di alunni per la classe prima della scuola Mameli di Dese, che consenta la formazione della classe con numero di alunni fino al 30% in meno rispetto ai numeri minimi previsti. Un obiettivo per realizzare il quale la stessa Municipalità di Favaro Veneto si è espressa con una mozione approvata il 14 febbraio scorso.

“Per l’esiguo numero di iscrizioni alla prima classe della scuola – viene sottolineato - si rischierebbe di non poter avviare il ciclo scolastico prossimo con conseguente detrimento di tale patrimonio di eccellenza”. Inoltre – viene precisato - “ci sarebbe una ricaduta negativa su tutta la comunità, poiché la scuola rappresenta un elemento importante, mantiene e ravviva la coesione sociale, tiene vive le relazioni tra gli abitanti e alimenta le attività sportive, socio culturali, la vita della parrocchia ed anche le attività economiche”.

Con lo stesso provvedimento, che fa sintesi di un testo presentato dalla maggioranza e di un altro proposto dell’opposizione, si invitano il sindaco e la Giunta a sollecitare il Governo ad attuare immediatamente azioni concrete che incidano in maniera evidente sull'attuale disciplina normativa, concedendo flessibilità nella determinazione delle classi e favorendo condizioni incentivanti alle scuole situate nei territori più peculiari.