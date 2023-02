Carnevale Venezia: a Campalto festa e tradizione con il ritorno della sfilata dei carri allegorici

A Campalto una sfilata all’insegna della festa e della tradizione, nello spirito di “Take your Time for the Original Signs”, con il ritorno allo storico percorso di due chilometri attraversato nel pomeriggio di oggi per oltre tre ore da tredici carri allegorici, oltre 600 figuranti, bande musicali, majorette e sbandieratori, accolti dal numeroso pubblico che ha seguito il corteo da via Orlanda fino in piazzale San Benedetto, cuore della manifestazione.

A salutare il passaggio della sfilata il sindaco Luigi Brugnaro, gli assessori alla Promozione del territorio Paola Mar e alla Mobilità Renato Boraso, il direttore generale Morris Ceron e alcuni consiglieri comunali, oltre al presidente della Municipalità di Favaro Veneto Marco Bellato. In rappresentanza di Vela Spa presente l’amministratore unico Piero Rosa Salva. “Questa di Campalto si è dimostrata ancora una volta la festa dei bambini e delle famiglie. 25mila le persone presenti secondo i dati della questura. Un successo enorme - il commento di Brugnaro - Siamo molto contenti .Grazie a chi è venuto, a chi ci ha aiutato: dalle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale alla Protezione Civile e ai volontari che si sono prodigati per la buona riuscita di questa che è una festa di popolo. Noi ci siamo divertiti speriamo soprattutto i bambini ma anche i grandi”. Organizzata dall’Associazione Civica Culturale Pro Campalto la manifestazione ha riproposto l’appuntamento con le giostre, per i più piccoli, e il tradizionale mercatino del Carnevale. Ad animare la festa, fino a tarda sera la musica del djset allestito sul palco in piazzale San Benedetto. A presidio del corretto svolgimento della manifestazione, oltre agli agenti della Polizia Locale e della Protezione civile comunale, sono stati coinvolti più di 100 volontari tra cui una quarantina di donne appartenenti alle associazioni impegnate nell’attività di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, come Lilt, il Trifoglio Rosa e Pink Lioness in Venice. Al termine della sfilata, grazie all'immediata pulizia delle strade da parte degli operatori Veritas, è stata ripristinata la circolazione.