Polizia locale: celebrata a Belluno la Giornata della Polizia locale regionale

Si è celebrata oggi a Belluno la Giornata della Polizia locale regionale, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani.

Per il Comune di Venezia erano presenti l'assessore comunale alla sicurezza, Elisabetta Pesce, il comandante generale della Polizia locale, Marco Agostini, la banda di 25 elementi, 3 agenti con il gonfalone, 4 agenti con la bandiera di guerra, 5 ufficiali.

Dopo l’alzabandiera in piazza dei Martiri, con lo schieramento in rappresentanza delle Polizie locali dei Comuni del Veneto, si è tenuta la messa al Duomo di Belluno e poi il corteo per le vie cittadine. Infine si è svolta la cerimonia civile nel teatro del centro Giovanni XXIII, con la consegna delle onorificenze per meriti speciali al personale della Polizia locale distintosi nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Per il Comune di Venezia sono stati insigniti l’istruttore capo Danilo Trevisanato (in quiescenza), l’assistente Nicola Gallo e l’assistente Massimo Scaggiante “per aver reso salva la vita altrui in situazioni di emergenza o pericolo”.