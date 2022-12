Municipalità di Mestre Carpenedo - Convocazione urgente del consiglio di Municipalità in videoconferenza

Torna a riunirsi il Consiglio di Municipalità di Mestre Carpenedo. Il Consiglio è convocato con urgenza, in modalità telematica mediante videoconferenza, per venerdì 16 dicembre 2022 alla 19 per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Parere su PD 1080 ad oggetto “Approvazione dello Schema di utilizzazione di un’area da destinarsi ad ‘Aree per impianti sportivi (S)’, ai sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle NTGA della VPRG per la Terraferma, per il nuovo impianto polivalente indoor a Favaro Veneto”.

