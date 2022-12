FOTONOTIZIA - La presidente Damiano allo scambio di auguri con il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto

La presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano ha partecipato questa sera all’Hotel Papadopoli di Venezia, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, al ricevimento annuale per lo scambio di auguri per le festività natalizie del Corpo consolare di Venezia e del Veneto. All’appuntamento sono intervenute inoltre autorità civili e militari.

Le tradizioni del Corpo consolare di Venezia e del Veneto risalgono a quelle dell'antico Corpo diplomatico accreditato presso la Serenissima Repubblica di San Marco fino al 1797. È una libera associazione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

Tra i suoi membri vi sono i consoli e vice-consoli residenti a Venezia e quelli che, residenti altrove, estendono la loro circoscrizione su province venete e hanno sede o ufficio consolare nel Triveneto. Ne fanno inoltre parte, senza diritto di voto, i consoli che, in quiescenza, richiedono di continuare la loro appartenenza al Corpo consolare.