Favaro Veneto: giovedì 22 dicembre alle 18.30 si riunisce il Consiglio di Municipalità

Il Consiglio di Municipalità di Favaro Veneto si riunisce il prossimo giovedì 22 dicembre 2022 alle 18.30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente

1. Parere su Proposta di Deliberazione n. 2022/1077 del 30/11/2022 del CONSIGLIO COMUNALE avente ad oggetto: Procedura di “Sportello Unico per le Attività Produttive”, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e Legge regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 4, per il progetto di ampliamento della ditta Mavive S.p.A. in via Altinia a Dese.

La seduta si svolgerà nella sala consiliare di Piazza Pastrello 1.