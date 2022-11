Gli assessori Besio e Venturini in visita alla scuola coreana di Mestre

La scuola coreana è una realtà ormai consolidata nel panorama dell’offerta educativa della nostra città. Una realtà viva e pulsante, che è stata visitata questo pomeriggio, nella sede della scuola “Pellico” che la ospita ogni sabato pomeriggio tra le 15 e le 18, dagli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, accompagnati dalla dirigente scolastica Michela Manente e alla presenza del console generale della Repubblica di Corea, Hyung-Shik Kang.

“Questa scuola – ha sottolineato l’assessore Besio – offre la possibilità di imparare la loro lingua e la loro cultura ai bambini coreani che vivono nella nostra città e nella nostra regione. Funziona a Mestre oramai da otto anni ed è un segnale importante anche nel cammino di integrazione e di conoscenza reciproca tra culture diverse, che ha visto Venezia, storicamente, da sempre all’avanguardia.”

La scuola coreana ospita attualmente 16 ragazzi, tra i 4 ed i 16 anni, residenti non solo nel nostro Comune ma in tutto il Veneto, divisi in 4 classi, affidate ognuna ad un’insegnante.