Al via da oggi i lavori di miglioramento della viabilità pedonale, ciclabile e veicolare nella Municipalità di Chirignago-Zelarino

Da oggi, lunedì 24 ottobre, partirà una serie di interventi puntuali approvati dalla Giunta e concordati con le Municipalità che riguarderanno la messa in sicurezza di punti critici della viabilità della terraferma. Si tratta di un progetto suddiviso in quattro appalti del valore complessivo di un milione euro che prenderà avvio proprio oggi dalla Municipalità di Chirignago-Zelarino e proseguirà, la settimana prossima, nelle Municipalità di Favaro Veneto - Campalto e in quella di Marghera e si concluderà a partire dal 7 novembre con i lavori previsti su Mestre. Interventi che vanno di pari passo con quanto già approvato per il Lido e Pellestrina.

"Diamo seguito, con questa serie di lavori, ad un impegno che avevamo assunto con i cittadini assieme alle Municipalità, in Giunta - commenta l'assessore alla Viabilità Renato Boraso - e inizieremo proprio oggi con un intervento, concordato anche con il presidente Francesco Tagliapietra, destinato a migliorare lo stato di alcuni elementi di viabilità pedonale, ciclabile e veicolare all'interno della Municipalità. I lavori consisteranno nella demolizione e rifacimento dei marciapiedi in via Ivancich, in prossimità dell'incrocio con la ciclabile ex Valsugana e in prossimità della scuola. E' inoltre prevista la riasfaltatura di due strade laterali di via Miranese via Urania e via Nettunia, e il ripristino di un tratto di ciclabile ammalorato a Zelarino lungo via Marieschi. Infine si interverrà sulla segnaletica orizzontale della pista ciclabile di via Castellana nel tratto passante in località Cipressina. Grazie a tutti coloro che si impegneranno per la realizzazione di questi interventi e ci scusiamo nel caso in cui si dovessero verificare piccoli disagi per i cittadini".

I lavori saranno eseguiti in orario diurno dalle ore 8 alle ore 18 per una durata prevista di 120 giorni, condizioni meteorologiche permettendo.