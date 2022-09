Sport: al chiostro M9 la presentazione del Città di Mestre Calcio a 5 e dell'Asd Academy Mestre C5

Sono state presentate alla città questa sera, martedì 13 settembre, le squadre del Città di Mestre Calcio a 5 e dell'Asd Academy Mestre C5. Al chiostro dell'M9, insieme ai rappresentanti delle società, sono intervenuti per l'Amministrazione comunale il vicesindaco e assessore allo Sport e il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo che hanno fatto gli auguri a tutti i presenti per l'inizio della stagione. Con loro altri assessori e consiglieri comunali.

Sul palco anche il presidente del Comitato Regionale Veneto della Federazione italiana giuoco calcio, Giuseppe Ruzza e i presidenti delle due realtà sportive, Marco Chiozzotto, a capo del progetto del Città di Mestre, e Francesco Semenzato, guida dell'Asd Academy Mestre. Le due società condividono una collaborazione per portare avanti un progetto sportivo comune a partire dai più piccoli.

La serata è stata occasione per far conoscere le rose e gli staff delle due squadre che saranno impegnate nei rispettivi campionati. Il Mestre Calcio, con esordio in trasferta con l'Alto Vicentino il prossimo 24 settembre, giocherà il campionato nazionale di A2. L'Academy sarà invece di scena per la prima volta nel campionato Figc di serie D calcio a 5. Alla presentazione anche le rappresentative giovanili di entrambe le società.