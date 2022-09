Avviso pubblico bando FSA 2022 e FSA-Covid4

L’ Assessorato alla Coesione Sociale informa che da lunedì 3 ottobre 2022 verrà aperto il portale per far richiesta del Fondo Sostegno dell’Affitto (FSA), al fine di agevolare il pagamento dei canoni di locazione riferiti all’anno 2021, sugli alloggi per i quali è stato stipulato un contratto di locazione, utilizzati a titolo di residenza principale o esclusiva.

Per partecipare è necessario essere residenti nel Comune di Venezia, avere un contratto di locazione regolarmente registrato e avere un ISEE non superiore a €.20.000,00 per richiedere il contributo FSA2022 oppure non superiore a €.35.000,00 per richiedere il contributo FSA-COVID4; quest’ultimo è rivolto a coloro che hanno subito un abbassamento della propria situazione economica, a causa dell’emergenza Covid19, rilevabile dalla dichiarazione ISEE 2021.

Si invita a prestare particolare attenzione nella compilazione delle autocertificazioni presenti nell’istanza on-line avendo cura di tenere a portata di mano la seguente documentazione:

contratto di locazione registrato;

bollettini dei canoni d’affitto, bollettini relativi alle spese condominiali o alle spese di riscaldamento domestico relative all’anno 2021;

permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo se cittadino straniero.

Le domande (vedi facsimile domanda allegata) potranno essere presentate dal 03/10/2022 al 08/11/2022 esclusivamente in modalità telematica collegandosi all’indirizzo: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html

Tutti i dettagli nel testo del Bando qui allegato.

A PARTIRE DA LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2022

Qualora si necessiti di un supporto nella compilazione della domanda o di avere informazioni più specifiche, è possibile contattare i numeri: 0412749532 – 0412749592 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00). In alternativa anche via e-mail, scrivendo in modo chiaro il proprio quesito, all’indirizzo: info.famiglia@comune.venezia.it

Per informazioni generiche è possibile contattare gli Sportelli di Agenzia Coesione Sociale:

per i residenti a Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario - tel. 0412747425

(dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:00; venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00)

per i residenti a Mestre, Favaro e Carpenedo - tel. 0412746449

(dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00)

per i residenti a Marghera, Chirignago e Zelarino - tel. 0412749974

(dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:00; venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00)