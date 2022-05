FestaEuVenezia2022, per il ciclo di incontri caffè Europa: “Le sfide europee del futuro”

Un nuovo appuntamento per discutere di un tema tanto importante quanto attuale: “Le sfide europee del futuro”. Se ne è parlato all’ultimo dei Caffè Europa promossi dal Parlamento europeo - Ufficio di Informazione a Milano, in collaborazione con lo sportello Europe Direct del Comune di Venezia, nell’ambito della Festa dell’Europa 2022, per far conoscere le principali istituzioni europee.

Al Caffè Lavena, moderati da Giovanni De Luca, direttore Rai Veneto, ne hanno discusso questo pomeriggio il vicesindaco di Venezia, Luisella Pavan-Woolfe, direttrice dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa, Maurizio Molinari, capo dell’Ufficio di Milano del Parlamento europeo, Giorgio Anselmi, presidente della Casa d’Europa di Verona.

Partendo dal momento storico in cui stiamo vivendo, contraddistinto dalla guerra in Ucraina, i relatori si sono confrontati sul ruolo che l’Europa potrà avere, sottolineando la necessità di valorizzare l’identità europea contraddistinta da radici storiche determinate, con particolare attenzione al tema della democrazia, della salvaguardia dei diritti umani, dell’ambiente e della solidarietà.

Al centro dell’incontro anche l’analisi dell’esperienza della ‘Conferenza sul futuro dell’Europa’, la serie di dibattiti e discussioni svoltisi fra aprile 2021 e maggio 2022, che hanno consentito ai cittadini di tutta Europa di condividere le proprie idee e contribuire a definire il futuro comune.

Dopo un percorso durato un anno di discussioni, deliberazioni e collaborazione da parte di 550mila partecipanti le raccomandazioni pervenute sono state 49, con oltre 300 proposte relative a nove temi: cambiamento climatico e ambiente, salute, economia più forte, giustizia sociale e occupazione, l'UE nel mondo, valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza, trasformazione digitale, democrazia europea, migrazione, istruzione, gioventù e sport.

Al centro del dibattito anche la conclusione del semestre italiano al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, avvenuta il 20 maggio scorso, un periodo che ha visto il nostro Paese protagonista di scelte, iniziative, progetti, a cui anche Venezia ha contribuito ospitando ad esempio all’Ateneo Veneto la mostra “Gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa in Italia: un patrimonio europeo”.