La Giunta approva l'ampliamento della sede di EdilCassa Veneto a Marghera

La Giunta comunale riunitasi nei giorni scorsi ha approvato, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, la delibera con la quale si ammette a procedura di “Sportello Unico“ il progetto di ampliamento della Sede di EdilCassa Veneto in via Fratelli Bandiera a Porto Marghera.

Nello specifico si accoglie la richiesta dell’Ente di ricavare degli spazi aggiuntivi all’interno dell’edificio e, per mezzo della procedura SUAP, di ampliamento della sede con la realizzazione di un piano ammezzato, dove saranno collocati spazi complementari per attività temporanee - quali esposizioni, eventi occasionali o altre iniziative - di cui attualmente la sede è sprovvista. Questa nuova superficie, ottenuta all’interno della sagoma e volume esistenti attraverso la realizzazione di un nuovo solaio interno, comporta un incremento di superficie lorda di circa 200 metri quadrati, rispetto agli attuali 495.

Essendo l’incremento previsto pari al 41,25% e quindi superiore alla percentuale di ampliamento del 25% consentita dalla Variante generale per Porto Marghera, è necessario che l‘Ente chieda di poter accedere alla procedura urbanistica semplificata di Sportello Unico per le Attività Produttive, che prevede la possibilità di realizzare, in deroga allo strumento urbanistico generale, un incremento fino all’80% della superficie esistente, con il limite massimo di 1500 mq (art. 3 LR. 55/2012).