Il vicesindaco Tomaello e l’assessore Venturini alla celebrazione del ventennale di attività della Guardia costiera ausiliaria del Veneto

Il vicesindaco, Andrea Tomaello, e l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, hanno preso parte questa sera, al Circolo sottufficiali della Marina militare, all’Arsenale, alla cerimonia celebrativa per il ventennale di attività della Guardia costiera ausiliaria del Veneto.

Nel loro intervento di saluto sia Tomaello che Venturini hanno ringraziato l’associazione per il lavoro svolto in questi anni, sottolineando quanto esso sia importante per la comunità.

Il Servizio di volontariato di Protezione Civile della Guardia Costiera Ausiliaria, è sorto infatti con l’obiettivo di dare supporto, in ambito marino alle istituzioni competenti, mettendo loro a disposizione personale addestrato e mezzi.