Le Commissioni consiliari di martedì 25 gennaio

Domani, martedì 25 gennaio, si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

I Commissione (congiunta alle II, III, IV, V, VI, VII, VIII IX e X) alle ore 9.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

- Indicazioni operative per la votazione segreta online tramite l'app “Concilium”

E' prevista una seconda convocazione alle ore 10.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

VI Commissione alle ore 12.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

- Focus sul Museo di Palazzo Fortuny

E' prevista una seconda convocazione alle ore 13.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

V Commissione (congiunta alla III) alle ore 14.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

- Illustrazione della proposta di deliberazione PD 1094 2021: Variante al Piano degli Interventi n. 82, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Veneto n. 11/2004 per la modifica della zonizzazione delle aree di proprietà dell’Azienda Ulss 3 Serenissima in via Tommaseo e Piazzale del Municipio a Marghera, finalizzata alla realizzazione del nuovo Distretto Socio-Sanitario. ADOZIONE

E' prevista una seconda convocazione alle ore 15.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

II Commissione alle ore 18.15 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

- Audizione su situazione allocativa dell'ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia sito in via Dante 97 Mestre



E' prevista una seconda convocazione alle ore 19.15 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)