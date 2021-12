Musei Civici di Venezia: aperture straordinarie per le festività

Per le prossime festività i Musei Civici di Venezia avranno aperture straordinarie e prolungate per permettere a cittadini e visitatori di scoprire e riscoprire il ricco patrimonio culturale della città, le collezioni e le mostre temporanee ogni giorno e negli orari serali. Il Natale di Luce 2021 porta a Venezia non solo la luce, ma anche la cultura.

"La cultura illumina il mondo e in questo Natale di luce ricco di eventi e manifestazioni non potevano mancare i nostri Musei - è il commento del sindaco Luigi Brugnaro - Saranno feste all'insegna della speranza e della voglia di rinascita, proprio nell'anno in cui Venezia celebra i suoi 1600 anni di storia, una storia fatta di Nascite e Rinascite, come recita il titolo della bella mostra Venetia 1600 allestita nella magnificenza di Palazzo Ducale. Feste che vivremo in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative per evitare il diffondersi del Covid19. Le luminarie portano la luce nelle nostre strade, nelle nostre calli e in tutto il territorio, la cultura e la bellezza illuminano la nostra storia e il nostro presente aiutandoci nel nostro andare verso il futuro, forti di un patrimonio unico al mondo".

"Grazie all'Amministrazione comunale - aggiunge la presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia Mariacristina Gribaudi - le feste saranno accompagnate dai nostri Musei, pronti ad accogliere in piena sicurezza innanzitutto i nostri cittadini, che ricordo hanno sempre accesso gratuito alle nostre collezioni. L'estensione degli orari di apertura è un segno tangibile in un momento difficile in cui trovare serenità, se è vero che l'arte e la bellezza possono 'curare' l'animo delle persone, e sono certa che sia così, allora il nostro patrimonio è a disposizione dei veneziani e di tutti quelli che amano e ammirano la nostra città e perciò la visitano, consapevoli delle sue millenarie fragilità e della sua altrettanto antica capacità di rinascita. Vi aspettiamo numerosi".

Aperture serali:

Palazzo Ducale e Museo Correr saranno aperti in occasione delle festività fino alle ore 23 (ultimo ingresso ore 22) da venerdì 3 dicembre a martedì 7 dicembre e ogni venerdì, sabato e domenica dal 17 dicembre al 9 gennaio 2022.

Aperture straordinarie:

I Musei Civici saranno aperti tutti i giorni in occasione della Festa dell'Immacolata, da lunedì 6 dicembre a mercoledì 8 dicembre, e per le feste di Natale e Nuovo anno da venerdì 17 dicembre a domenica 9 gennaio 2022.

Nel sito della Fondazione MUVE sono indicati nel dettaglio gli orari di tutti musei che saranno aperti: Palazzo Ducale; Museo Correr; Ca’ Pesaro-Galleria Internazionale d’Arte Moderna; Ca’ Rezzonico-Museo del Settecento Veneziano; Casa di Carlo Goldoni; Museo del Merletto a Burano; Museo del Vetro a Murano, Museo di Palazzo Mocenigo Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo; Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue.