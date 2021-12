La Giunta approva l'acquisto di 4 nuovi autobus a metano

La Giunta comunale, riunitasi oggi in web conference, ha approvato, su proposta dell'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, l'Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1123 del 17.08.2021 che prevede un contributo di 691.734 euro a fronte di un investimento complessivo di 1.139.200 euro per l’acquisto di 4 autobus a metano da parte di Actv S.p.A.

"La delibera che oggi abbiamo approvato va nella direzione di dare concretezza a quell'impegno che come Amministrazione comunale stiamo portando avanti per fare della nostra Città una vera e propria ‘Capitale mondiale della sostenibilità’. Anche con questo gesto vogliamo dimostrare di credere in questa candidatura e, grazie al contributo regionale, proseguiamo in quel percorso di ammodernamento dei nostri mezzi di trasporto pubblico, in chiave green".