Il sindaco Luigi Brugnaro incontra Graziano Scantamburlo, coordinatore veneziano degli "Angeli in moto"

Stamani nella Smart Control Room del Tronchetto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha incontrato Graziano Scantamburlo, ex commerciante e coordinatore per la provincia di Venezia del gruppo di volontari "Angeli in moto", accompagnato da suo figlio Eugenio. Scantamburlo ha donato al primo cittadino veneziano un gilet ad alta visibilità con il motto del gruppo.

"Angeli in moto" è un'associazione di volontariato sorta nel 2015 e composta da più di 800 motociclisti che distribuiscono farmaci e offrono sostegno alle famiglie in difficoltà, operando su tutto il territorio nazionale. Alcuni dati: l'associazione conta 3000 volontari distribuiti su 60 sedi nazionali, di cui 8 a Venezia. Durante il periodo pandemico gli "Angeli" sono stati impegnati a recapitare vaccini in Abruzzo, ma anche altri farmaci e beni di prima necessità. Si servono soprattutto della moto perché consente loro di raggiungere tutti i territori agevolmente, ma all'occorrenza anche dell'auto.

L'obiettivo dei volontari, uniti dalla comune passione per le due ruote, è essere al servizio del prossimo, tra cui i malati e gli anziani con difficoltà a muoversi in autonomia, consegnando loro a domicilio medicinali e altri beni. Gli "Angeli in moto" sono a disposizione delle altre associazioni di volontariato del territorio per consegne e trasporti. Nel corso degli anni hanno effettuato diverse azioni benefiche anche nel territorio veneziano, tra cui donazioni ad alcune scuole e all’ospedale dell’Angelo di Mestre, al reparto di pediatria dell'ospedale di Mirano e di quello di Dolo. Per saperne di più: https://www.angeliinmoto.it