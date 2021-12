Cultura: il sindaco Brugnaro al Toniolo per "Ferzaneide - Sono ia!" con Ferzan Ozpetek

Un viaggio sentimentale tra i suoi ricordi, come lo ha definito lo stesso regista e autore. È andato in scena questa sera, giovedì 2 dicembre, al Teatro Toniolo di Mestre, "Ferzaneide - Sono ia!", lavoro di Ferzan Ozpetek che mette sul palco racconti, suggestioni e figure umane che, come ha spiegato l'autore, hanno ispirato molti dei suoi film. In platea, tra gli ospiti, presente il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha ringraziato Ozpetek per il suo ritorno in città.

Ozpetek ha collaborato con il Padiglione Venezia e durante la 78ma Mostra del Cinema ha ricevuto l'omaggio per i 20 anni del film "Le fate ignoranti".

Con "Ferzaneide" Ozpetek afferma di voler parlare "alle persone che hanno incontrato il mio cinema, ai molti che hanno letto le pagine dei miei tre romanzi, agli altri ancora che hanno ascoltato l’opera lirica delle mie dame straziate d’amore, Aida Traviata Butterfly. Poco meno di un anno fa ho trasferito dal cinema al teatro le 'Mine Vaganti' a me sempre care. E proprio su 'Mine Vaganti' il sipario all’improvviso è calato dolorosamente. Finalmente nel prossimo periodo natalizio si rialzerà il sipario su quella bizzarra commedia della quotidianità".

"Ferzaneide" continuerà il suo tour in altre tappe italiane, con Ozpetek che, come al Toniolo, salirà sul palco ad incontrare il pubblico e a parlare della sua carriera artistica, oltre a mettere in luce anche il suo sentimento per la vita, affrontata, come lui stesso ha sottolineato, "all'insegna del coraggio". Quella al Toniolo è stata l'unica tappa prevista in Veneto.