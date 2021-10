Restauro Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti: l'assessore Zaccariotto al concerto benefico che dà il via alla raccolta fondi

L’iniziativa è a cura del Comitato promotore “Rinascita Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti", presieduto da Gabriella Chiellino e composto da sette donne.

“Nel nostro mondo di oggi - come spiegato dal Comitato - segnato dalla lotta contro la pandemia da Covid 19, un piccolo gruppo di donne impegnate nella vita della città e legate al ruolo storico dell’Ospedale, ha deciso di riportare a vita la Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti con una attività di restauro, ripristinandone la sua funzionalità all’interno dell’Ospedale e la sua vocazione per la musica sacra antica”.

"Mi fa piacere essere qui come amministratore ma anche come donna - ha detto l’assessore in riferimento all’iniziativa del comitato, composto da sette donne - Pensare alla determinazione e alla tenacia che le ha unite in questo intento, ovvero raccogliere la somma di un milione di euro che servirà per affrontare il restauro della chiesa, mi fa ben sperare nella buona riuscita del progetto. Una chiesa che ha un suo valore storico e culturale, sono certa che la voce della musica potrà tornare a superare i confini dei muri di questo luogo importante per la città, che proprio attraverso la musica unisce quella che è la parte del corpo con la parte dell’anima”.

Il progetto, nato in accordo con l’Aulss 3 Serenissima, e con il patrocinio della Fondazione Bellisario del Veneto e della Confraternita Scuola Grande di San Rocco, prevede che il Comitato promuova una raccolta di contributi economici tra soggetti privati e pubblici, italiani e stranieri, finalizzati all’esecuzione del restauro della chiesa.