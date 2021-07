Via libera dalla Giunta alla variante al progetto relativo ad interventi strutturali e di riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore

La Giunta comunale, riunita il 22 luglio in web conference, ha dato il via libera a una delibera di Consiglio comunale che prevede una variante al progetto già approvato dalla Giunta regionale del Veneto e che consiste in “Interventi strutturali in rete minore di bonifica, riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti-Intervento nel comparto di valle”.

"Nello specifico - spiega l'assessore all'Urbanistica Massimiliano de Martin - la Giunta ha licenziato e trasmesso al Consiglio comunale la delibera sul progetto definitivo, redatto dal Consorzio di Bonifica, finanziato dalla Regione Veneto e da Save per un importo di circa 4.700.000 euro". Il progetto prevede la realizzazione di:

un nuovo impianto idrovoro dalla portata complessiva di 16 mc/sec, a sud della strada statale Triestina, con il relativo bacino di arrivo;

un canale di scarico arginato dalla Triestina sino al canale Osellino;

la ricalibratura del collettore Acque Medie per circa 1300 ml e la realizzazione di una nuova inalveazione per il collegamento all’impianto idrovoro di 250 ml;

un bacino di fitodepurazione in fregio alla curva del canale Acque Medie estesa circa 5.300 mq, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi ambientali di progetto.

"Un progetto dall'importante valore strategico - ha aggiunto l'assessore - visto che, se il Consiglio comunale dovesse approvare la delibera, si arriverà a migliorare la sicurezza idraulica del comprensorio consorziale nella zona di Tessera e Campalto adeguando le infrastrutture idrauliche alle modificate esigenze del territorio evitando allagamenti, in particolare quelle legate all'ampliamento dell’aeroporto internazionale 'Marco Polo'".

Il presidente del Consorzio, Francesco Cazzaro, ha commentato la notizia della proposta di approvazione della variante al piano degli interventi tesa a ricomprendere anche l’opera di Acque Risorgive. “È un intervento molto importante per la sicurezza idraulica del nostro territorio, che viene realizzato con attenzione agli aspretti naturalistici della rete consortile che ormai caratterizza tutta la nostra azione. La prossima approvazione in Consiglio comunale comporterà apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dando efficacia alla Pubblica utilità già dichiarata dalla Regione, consentendoci di avviare l’iter necessario all’aggiudicazione dei lavori”.