Lunedì 21 giugno alle 18 Consiglio congiunto delle Municipalità di Mestre Carpenedo e Favaro

Si svolgeranno in via telematica e congiuntamente i Consigli delle Municipalità di Mestre Carpenedo e Favaro, convocati per lunedì 21 giugno alle 18. La seduta unica sarà trasmessa in videoconferenza e saranno in discussione i seguenti punti all'Ordine del giorno:

Attività formativa sul tema “Adempimenti in materia di trasparenza – D. Lgs. 33/2013 e succ. modifiche” relatore: Dirigente del Settore Decentramento Amministrativo Dott. Carlo Salvatore Sapia; Attività formativa sul tema “Funzionamento degli Organi e formazione degli atti della Municipalità- Diritti e obblighi dei Consiglieri Municipali” relatore: Sig. Gennaro Marotta; Attività formativa sul tema “Cenni in materia della normativa sulla privacy e tutela dati” relatore: Dott. Paolo Dedè.

I lavori saranno coordinati dai presidenti in videocollegamento dalle rispettive sedi. Sarà possibile seguire la diretta a questo link: https://live.comune.venezia.it/it/municipalita-favaro-veneto-streaming.