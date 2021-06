Al Goldoni la cerimonia di chiusura dell'attività annuale del Distretto 2060 del Rotary: in un videomessaggio il saluto del sindaco

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha inviato oggi un videomessaggio di saluto ai partecipanti alla cerimonia di chiusura dell'attività annuale del Distretto 2060 Rotary Friuli-Trentino-Veneto, tenutasi al teatro Goldoni di Venezia.

“Vi diamo il benvenuto della città - ha sottolineato Brugnaro – dal suo teatro più antico, per questo vostro importante appuntamento, ed insieme il suo ringraziamento, per quello che avete fatto, e state facendo qui, in questo difficile periodo dovuto alla pandemia, per le famiglie e per le persone diversamente abili.

Un grazie per il vostro altruismo e la vostra tenacia; un grazie ai vostri 500 volontari che attualmente sono impegnati nei Centri vaccinali della nostra Usl.

E’ anche grazie al supporto di persone come voi che possiamo costruire una città sempre più bella, moderna, pulita rispettosa dell’ambiente, a misura di chi la abita.”