L'assessore Venturini alla consegna del nuovo elicottero al Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia

Il reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia si dota da oggi di un nuovo elicottero di ultima generazione.

Questa mattina, presso l'hangar del corpo, a Tessera, si è svolta infatti la cerimonia di consegna del velivolo, un AW 139, alla presenza, tra gli altri, in rappresentanza della città, dell'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, nonché dell'assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, del direttore interregionale per il Veneto ed il Trentino Alto Adige dei Vigili del Fuoco, Loris Munaro, del comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, Dino Poggiali, del direttore del Suem dell'Uls 3 “Serenissima”, Paolo Rosi.

“La consegna di questo elicottero – ha sottolineato Venturini – è anche un riconoscimento per l'ottimo lavoro che il Corpo compie da sempre in un territorio come il nostro, davvero composito, che comprende mare, montagna, laghi, ma anche aeroporti e aree industriali potenzialmente a rischio. E poi c'è Venezia, che per la sua conformazione rende sempre difficili le operazioni di spegnimento: l'impiego degli elicotteri, penso all'incendio della Fenice o a quello dello Stucky, diventa così fondamentale per la sicurezza della città. Vi giunga perciò un grazie davvero di cuore, anche da parte del sindaco, per quanto avete fatto, fate, e farete, con grande impegno e professionalità, per la nostra comunità.”

L'Aw 139 è un elicottero dotato delle più moderne tecnologie, tra cui il visore notturno: ha una capienza di 27 posti, 3 ore e mezzo di autonomia di volo, 2 motori da 1530 cavalli l'uno, che gli consentono tra l'altro di compiere atterraggi e decolli in sicurezza anche in caso di avaria.

L'elinucleo di Venezia, che è composto da 12 piloti, 12 specialisti, 6 aero soccorrittori fissi e 2 sommozzatori, ed ha competenza non solo su tutto il territorio del Veneto, ma anche su quello del Friuli, può ora contare su 5 velivoli, e su una operatività quotidiana “h 24”.