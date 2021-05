La Giunta accetta la donazione di tre quadri per un totale complessivo di stima di oltre 20mila euro

La Giunta comunale ha approvato la delibera con la quale la Città di Venezia accetta la donazione di tre opere pittoriche che andranno ad arricchire le collezioni della Fondazione Musei Civici di Venezia.

Nello specifico l’artista Roger Lannet de Montebello ha deciso di donare alla Città l’opera “Terese”. Un olio su tela del 2016 delle dimensioni di cm 190 x 190, con valore di stima di 17.000 euro. Le altre due opere sono invece state donate dall’Associazione Il Circolo Veneto e risultate vincitrici rispettivamente del premio “Mestre di Pittura” 2020 e del premio speciale “Città di Mestre”. La prima opera è un olio su tavola (75x50cm) dal titolo Giorgia Pia e Francesca dipinta dall’artista Giuseppe Sciortino nel 2019 e con valore di stima di 5.000 euro. La seconda invece è un acrilico su tela (85x100 cm) dell’artista Giampaolo Callegaro che nel 2020 ha realizzato l’opera “Una sera a punta San Giuliano” dal valore di stima di 1.500 euro.

“Un sincero ringraziamento a Roger Lannet de Montebello e al Circolo Veneto per aver donato a Venezia delle opere d’arte che consentiranno alla nostra Fondazione di arricchire il proprio patrimonio artistico e di inserire due importanti nuovi tasselli in quel racconto artistico che i Musei Civici vogliono continuare a costruire così da lasciarlo in eredità alle future generazioni. Un ringraziamento in particolare a Cesare Campa, presidente del Circolo Veneto, che, con la sua tenacia ha riportato in auge un premio che, ogni anno, coinvolge tantissimi artisti”.