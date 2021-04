L'assessore all'Università Paola Mar alla cerimonia inaugurale dell'anno accademico dell'Università di Padova

L'assessore all'Università Paola Mar ha partecipato nel pomeriggio di oggi in videoconferenza alla cerimonia di apertura dell'anno accademico 2021/22, il 799esimo per l'Università di Padova. L'inaugurazione si è svolta per la seconda volta in modalità telematica secondo le disposizioni anti Covid19, alle 15 in diretta streaming dall'aula magna dell'Ateneo patavino. Ad aprire l'evento il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati con un proprio videomessaggio, con il quale ha espresso grande apprezzamento per "l'energia inesauribile e positiva dimostrata dall'Ateneo di Padova pur tra le mille difficoltà del momento", ribadendo la centralità del ruolo universitario.

A seguire, i messaggi di diversi rappresentanti istituzionali, dal ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, al presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, Ferruccio Resta. Hanno inviato un proprio contributo anche il presidente del Consiglio Mario Draghi - che qui è stato docente di Macroeconomia negli anni "70 - il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Padova Sergio Giordani.

Nel suo discorso il rettore Rosario Rizzuto ha ricordato che l'Università di Padova non si è mai fermata nonostante il virus, snocciolando i tanti progressi compiuti nel corso dell'ultimo anno, tra cui l'incremento delle immatricolazioni internazionali. Dopo il direttore generale dell’Università di Padova Alberto Scuttari, ha preso la parola Emma Ruzzon, presidente del Consiglio degli studenti e delle studentesse, riportando il punto di vista sul presente dei giovani allievi. La lezione inaugurale sui diritti umani è stata tenuta infine dal professor Marco Mascia, docente dell'Università di Padova, titolare della Cattedra Unesco Diritti Umani, democrazia e pace.