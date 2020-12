iorestoinSALA: da giovedì 17 dicembre il Circuito Cinema aprirà le porte delle Sale virtuali del Giorgione Movie d’Essai

Il Circuito Cinema del Settore Cultura del Comune di Venezia entra a far parte di #iorestoinSALA, l’iniziativa di cinema in rete cui hanno aderito una settantina di sale cinematografiche italiane (Milano, Roma, Genova, Bologna, Napoli, solo per citarne alcune) per la proiezione e la visione di film di qualità via Internet. Il progetto è nato per sostenere le sale cinematografiche, in attesa della riapertura dei cinema.

Da giovedì 17 dicembre, primo nella Città Metropolitana e tra i primi in Veneto, il Circuito Cinema aprirà le porte delle Sale virtuali A e B del Giorgione Movie d’Essai con sei proiezioni al giorno: sarà un’occasione per continuare a sognare e a vivere insieme la magia del grande schermo: “In tutti questi mesi - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - abbiamo lavorato per tenere il cittadino al centro delle nostre attenzioni, costruendo un palinsesto di attività culturali che non lasciassero nessuno da solo; riaprire il cinema, seppur virtualmente, è un altro passo in avanti per accompagnare in questo momento di emergenza Covid tutti i nostri concittadini e per restituire il piacere di ritornare in sala, anche se per ora solo online.”

Per gli spettatori non cambia nulla, il luogo dove vivere le emozioni cinematografiche sarà sempre il cinema della nostra città, ma questa volta, senza neppure dover uscire di casa: basterà cliccare sul pulsante #iorestoinsala su www.culturavenezia.it/cinema e sarete reindirizzati a LiveTicket dove potrete acquistare il biglietto per il film scelto. Il costo, a seconda della pellicola selezionata, andrà dai 3 ai 7,90 euro. Dopo pochi istanti, riceverete via mail il biglietto virtuale con il codice corrispondente alla vostra poltrona e tutte le istruzioni per “entrare in sala”.

Per i più affezionati, i film saranno proposti a orari precisi, ma niente paura: sarà possibile iniziare la visione del film anche dopo la prima proiezione, a patto di riscattare il codice entro 48 ore dall’acquisto (salvo diversamente indicato). Durante la proiezione vedrete gli altri spettatori presenti in sala, sarà possibile interagire con il vicino di poltrona tramite la chat, fare amicizia e commentare il film... e senza dare fastidio agli altri! Naturalmente potrete vedere il film da PC, Mac, smartphone, smart TV, tablet, iPad o qualunque sia il vostro device preferito collegato a internet.

Il circuito #iorestoinSALA è stato realizzato grazie ad un accordo con MyMovies.