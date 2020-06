Via libera dalla Giunta agli indirizzi per la concessione alle associazioni Roots e Navigador aps di uno spazio nello stabile Stefani di Marghera

La Giunta comunale, riunitasi ieri in web conference, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Gestione del Patrimonio Renato Boraso, la delibera con la quale si stabiliscono gli indirizzi per la concessione all’associazione Culturale Roots e all’associazione Navigador aps, di uno spazio al piano primo dello stabile di proprietà comunale denominato “Dario e Federica Stefani” in via Don Orione 7 a Marghera.

“Nello specifico – commenta l’assessore Renato Boraso - la concessione avrà una durata triennale. In questo modo assicuriamo a due importanti realtà del territorio la possibilità di operare e di promuovere le loro attività. Non solo, con questa delibera andiamo a riconoscere il valore della loro attività e l’importanza dal punto di vista di divulgazione della cultura e della tradizione veneziana. Gli spazi comunali sono, per loro definizione, luoghi aperti a tutti coloro che ne facciano richiesta e che utilizzino gli stessi per portare avanti progetti utili per l’intera cittadinanza dal punto di vista sociale, sportivo, culturale, associativo. Oggi, con questa concessione, abbiamo voluto dare una risposta concreta al territorio di Marghera. Amministrare il bene pubblico vuol dire anche questo: andare incontro alle necessità dei cittadini e sostenere in tutti i modi possibili quelle attività di volontariato che, nel rispetto delle regole e delle procedure, tanto danno all’intera Città”.

In particolare l’associazione culturale Roots è un centro di vita associativa che non persegue finalità di lucro e ha lo scopo di divulgare la cultura musicale attraverso settori della produzione artistica e culturale, delle scienze, dello spettacolo e dell’informazione. L’associazione intende diffondere via radio opere e spettacoli musicali di autori e compositori vari, informare con obiettività e imparzialità in merito alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali e culturali, aggiornare e promuovere la cultura e lo sport, dare voce al mondo associativo del nostro territorio, oltre che supportare e informare la popolazione in occasione di situazioni calamitose e/o emergenziali.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, l’associazione Roots intende formare un’Associazione Temporanea di Scopo con l’associazione Navigador aps, che si occupa di individuare e valorizzare l’esteso patrimonio fatto di isole, bastioni, città fortificate, postazioni storiche strategiche e di sostegno alle antiche rotte della Serenissima Repubblica di Venezia denominate “Domini Da Mar” lungo le coste del Mediterraneo.

"Grazie all'Amministrazione comunale per credere nelle associazioni culturali e nella diffusione delle tradizioni di Venezia e della Città Metropolitana - commenta Stefano Garzara, presidente associazione ROOTS. La nostra associazione e la Navigador aps si uniscono per portare avanti progetti per diffondere al meglio la musica, la cultura, l'arte, gli spettacoli, attraverso varie iniziative, in primis l'attività radiofonica che svilupperemo seguendo le sorti di Radio Base, che nel 2021 compierà 40 anni, e per Venezia che, naturalmente, seguiremo e vogliamo supportare nell'organizzazione delle celebrazioni per il grande appuntamento dei 1600 anni, informando e promuovendo con obiettività ed imparzialità, tutte le manifestazioni culturali, musicali e sportive che ci saranno in futuro, per una vera rinascita del nostro territorio veneziano".