Ex Ospedale al Mare: il Consiglio adotta la delibera che punta alla riqualificazione complessiva del Lido

Il Consiglio comunale di Venezia ha adottato la delibera di adeguamento del Piano degli Interventi che intende dare avvio al programma dell’Amministrazione di riqualificazione complessiva di un'ampia area del Lido, comprendente l’ex Ospedale al Mare e la spiaggia antistante, il monoblocco, La Favorita e via Cipro. La delibera dà attuazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 14 giugno 2019 tra Comune di Venezia, Regione Veneto, Cassa Depositi e Prestiti e Cdp Investimenti Sgr Spa per la riqualificazione dell’ex Ospedale al Mare, ratificato con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 15 luglio 2019.

La variante prevede la riqualificazione dell'ex Ospedale al Mare attraverso la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo, di una scuola internazionale di turismo e di un centro benessere privato aperto al pubblico. Al contempo sono previsti la demolizione del monoblocco (ex Padiglione Rossi), il mantenimento di tutti i servizi sanitari oggi presenti e della piscina coperta nelle nuove strutture del complesso riqualificato, con adeguate dotazioni di spazi verdi e a parcheggio.

Il Teatro Marinoni e la chiesa, ubicati all’interno del complesso, saranno recuperati e destinati a funzioni pubbliche, mentre la spiaggia antistante l’ex Ospedale sarà sistemata nel rispetto dei particolari valori naturalistici sviluppatisi nel periodo di abbandono. Lo sviluppo immobiliare dello storico complesso dell’ex Ospedale al Mare è destinato ad ospitare un albergo e un resort, per un totale di 525 camere, con un investimento di 132 milioni di euro, 9 dei quali in opere di urbanizzazione, interamente sostenuto dal Gruppo Cdp.

L’area dell’ex Favorita sarà ricondotta a spazio verde per l’esercizio di attività sportive e di aggregazione sociale e restituita al libero uso dei cittadini, come richiesto dalla comunità locale in occasione del processo di consultazione pubblica avviato dall’Amministrazione nell’ottobre 2016 con la pubblicazione dell’avviso per il nuovo Piano degli Interventi.

Infine, la delibera prevede l’adeguamento delle norme urbanistiche per le fasce di rispetto cimiteriale, in coerenza con le disposizioni legislative in materia, con l’obiettivo di consentire la riqualificazione degli edifici degradati situati lungo il tratto di via Cipro che costeggia il cimitero del Lido.

A seguito del voto in aula, la delibera sarà ora oggetto di una fase di approfondimento che prevede la partecipazione pubblica con la pubblicazione della documentazione, l’acquisizione delle osservazioni e la procedura di Valutazione ambientale strategica.