L'assessore Boraso alla deposizione della corona d'alloro al Monumento dei Caduti Istriani, Fiumani e Dalmati al Cimitero di Mestre

L'assessore Renato Boraso ha preso parte oggi al Cimitero di Mestre alla deposizione della corona d'alloro al Monumento dei Caduti Istriani, Fiumani e Dalmati. Erano presenti anche il consigliere della Municipalità di Favaro Veneto, Sergio Memo, e il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Venezia, Alessandro Cook.

“Siamo qui – ha dichiarato Boraso, dopo aver portato i saluti del sindaco Luigi Brugnaro – a testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione alle vittime di quegli anni terribili. Vogliamo ricordare tutti, sia le vittime delle foibe, che quanti si sono trovati nei campi profughi, magari anziani, strappati alla loro terra e morti con grande tristezza, non riuscendo a ricostruirsi una nuova vita. Vittime silenziose, di cui si parla poco”. L’assessore ha poi ricordato il ricco programma di appuntamenti per il "Giorno del Ricordo" di quest’anno, sottolineando come Venezia sia una delle poche città ad avere un numero tanto alto di eventi.

Questa sera, alle ore 18:30, sarà celebrata la messa del Ricordo al Duomo di San Lorenzo, sempre alla presenza dell’assessore Boraso.

La cerimonia al Cimitero di Mestre è terminata con un minuto di silenzio in memoria dei caduti.

Il programma completo del "Giorno del Ricordo è consultabile" su:

live.comune.venezia.it/it/giorno-ricordo-2020-venezia-programma