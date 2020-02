L’assessore De Martin al convegno “La manutenzione edilizia a Venezia”

L’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin è intervenuto questa mattina alla Scuola grande di San Teodoro all’incontro sul tema “La manutenzione edilizia a Venezia”, promosso dalla Scuola grande, in collaborazione con l’Ordine provinciale degli ingegneri e degli architetti, la Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e la Laguna, il Rotary club Venezia.

Nel corso dell’appuntamento, in cui numerosi relatori hanno affrontato il tema della manutenzione della città storica, l’assessore De Martin ha sottolineato: “La politica dell’Amministrazione comunale vuole garantire standard qualitativi investendo grandi risorse, ma questo non basta. Con il ricordo ancora vivo degli eventi del 12 novembre scorso, quando Venezia è stata colpita da un'alta marea eccezionale, sottolineiamo con forza che abbiamo bisogno del rifinanziamento della Legge speciale. I veneziani – ha aggiunto l’assessore - vogliono continuare a vivere nel centro storico, in case salubri e abitabili, e non devono essere costretti a cercare nuove residenze nella terraferma”.