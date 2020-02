Consiglio comunale: approvata la delibera di ratifica dell'accordo di programma di "Riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale di San Giuliano"

Il Consiglio comunale, durante la seduta odierna, ha approvato la delibera di ratifica dell'accordo di programma intitolato "Programma unitario di riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in Venezia Mestre, via San Giuliano" con 20 voti favorevoli e 8 voti contrari.

Il documento venne firmato nei mesi scorsi dal Comune di Venezia, dalla Città metropolitana di Venezia, dall'Agenzia del Demanio, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dall'Ater, da Veritas spa e da Actv spa e ora è giunto alla sua approvazione definitiva.

"Il Pat individua per l’area di San Giuliano attrezzature e servizi a maggior rilevanza a scala urbana e territoriale, cui attribuisce valore strategico sia per la comunità, sia per la definizione del ruolo della città nell’ambito dell’area vasta - si legge tra le premesse dell'accordo - L’insediamento di tutte le attività di San Giuliano risale a periodi di gran lunga antecedenti all’approvazione del Piano Guida per il parco e, nel corso degli ultimi

vent’anni, l’amministrazione comunale, unitamente alle imprese, riunitesi nel Consorzio degli Operatori di San Giuliano, si è impegnata nella ricerca di una possibile ricollocazione".

Una ricollocazione che ora entra a far parte di un disegno più ampio di ammodernamento e ampliamento del Polo Nautico, di potenziamento dell'area concerti, di rinnovamento del canile e di predisposizione di una pista ciclopedonale di collegamento tra San Giuliano e il Ponte della Libertà.

Per quanto riguarda le aziende di trasporto situate in Punta San Giuliano, si prevede la demolizione delle strutture che ora sorgono in area demaniale e la contestuale realizzazione di 15 nuovi fabbricati (dei "moduli") in un'area di 2.500 metri quadri che il Comune acquisirà da Ater, la quale a sua volta potrà valorizzare una sua superficie a parcheggio (con tariffe convenzionate con l'Amministrazione comunale). Al tempo stesso sarà messa a punto una nuova viabilità, in modo da evitare che il traffico degli utenti del parco non vada a sovrapporsi a quello dei trasportatori e dei cantieri nautici. Sarà ricollocato anche l'approdo di trasporto pubblico acqueo per consentire "il potenziamento del collegamento tra San Giuliano e Fondamente Nuove".