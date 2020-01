Municipalità di Favaro Veneto: convocazione Consiglio martedì 28 gennaio

È convocato, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento interno della Municipalità, il Consiglio di Municipalità di Favaro Veneto, che avrà luogo presso la Sala Consiliare di Piazza Pastrello 1

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

ALLE ORE 18

per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/3 del 08/01/2020, avente per oggetto: “Variante al P.I. n. 50 ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2004 per individuazione di zona “Attrezzature di interesse comune” (A) di progetto, da destinare a supporto delle attività della Parrocchia Natività di Maria di Dese. Adozione.”

2. Parere sulla Proposta di Deliberazione n.2020/4 del 10/01/2020 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variante n. 58 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, per il cambio di Zona Territoriale Omogenea finalizzato alla realizzazione di un Parcheggio Pubblico a Tessera. Adozione.”

Venezia, 23 gennaio 2020