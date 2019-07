Il Consiglio comunale approva la sottoscrizione della “Convenzione tra il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e il Comune di Venezia, per la gestione delle sanzioni amministrative

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità nella seduta odierna di sottoscrivere la “Convenzione tra il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Venezia, per la gestione delle sanzioni amministrative”. Considerato che, ai sensi della normativa vigente, è possibile per il Comune e il Provveditorato - che ha assunto le funzioni dell'ex Magistrato alle Acque - svolgere determinati servizi in forma convenzionata, instaurando un rapporto di reciproca collaborazione, al fine di utilizzare al meglio le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi all'accertamento delle violazioni in materia di Codice della Navigazione e norme correlate, la Convenzione stabilisce la gestione delle violazioni alle norme della navigazione accertate dalla Polizia locale di Venezia. La durata della Convenzione è quinquennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salva diversa volontà degli enti firmatari. Venezia, 18 luglio 2019