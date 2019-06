Il sindaco Brugnaro riceve a Ca' Farsetti Alessandra Belardini, dirigente del Compartimento della Polizia postale e delle Comunicazioni del Veneto

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha incontrato questo pomeriggio a Ca' Farsetti, per una visita di commiato, Alessandra Belardini, dirigente del Compartimento della Polizia postale e delle Comunicazioni del Veneto, in partenza per Roma dove sarà trasferita per ricoprire l'incarico di direttore di divisione del Servizio centrale Polizia postale del Ministero dell'Interno.

Il primo cittadino nel salutare Alessandra Belardini, ha voluto ringraziare la dirigente per la costante collaborazione con il Servizio di progettazione educativa del Comune di Venezia con cui, nei mesi scorsi, sono state attivate numerose iniziative come quelle di sensibilizzazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo che hanno coinvolto centinaia di studenti.