Aperol Happy Together Live in Piazza San Marco: 800 accessi omaggio messi a disposizione dei residenti nel Comune di Venezia attraverso il sito www.veneziaunica.it

Grazie alla collaborazione tra Comune di Venezia, Vela Spa e Campari Group, i residenti nel Comune a Venezia possono fare domanda per ottenere 800 accessi omaggio per assistere allo spettacolo musicale “Aperol Happy Together Live” che si terrà in Piazza San Marco sabato 29 giugno alle ore 21.

Lo spettacolo live prevederà l’esibizione di tre artisti di valore internazionale che ben rappresentano l’immagine della musica italiana d’autore nel mondo: Francesca Michielin, Måneskin e Max Gazzè, insieme per la prima volta e guidati da Alessandro Cattelan.

Come ha ricordato il sindaco Luigi Brugnaro alla presentazione di “Aperol Happy togheter live, “l’obiettivo è fare in modo che la grande musica italiana torni in Piazza San Marco accogliendo questo evento musicale come un’ulteriore occasione per dimostrare che Venezia è viva, giovane e, rispettandola, può trovare, anche nella sua piazza più bella, un luogo dove ritrovarsi per passare una serata all’insegna del divertimento e della voglia di stare assieme”.

Per partecipare all'estrazione dei posti omaggio, distribuiti con 400 accessi validi per due persone, è necessaria la compilazione del form sul sito di Venezia Unica e l'adesione integrale del regolamento, in particolare della privacy, dato che l'evento sarà registrato e poi trasmesso via TV.