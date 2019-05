A Gorizia il saluto del contingente in partenza per l'Afghanistan di cui fanno parte anche 250 Lagunari

L'assessore comunale alla Sicurezza urbana ha preso parte questa mattina, in rappresentanza della città, alla caserma “Montesanto” di Gorizia, alla cerimonia di saluto del contingente dell'esercito in partenza per il teatro operativo afgano per collaborare alla missione “Resolute Support”, sotto l'egida della Nato.

Del contingente, sotto il comando della Brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, di stanza appunto a Gorizia, fa parte anche un gruppo di circa 250 militari specializzati appartenenti al Reggimento Lagunari “Serenissima”.

“Sono davvero orgoglioso – ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza urbana – di essere oggi qui, non solo per salutare questi uomini e donne che difendono la nostra Patria ogni giorno oltre che col cuore con tanta professionalità, ma anche per testimoniare loro la vicinanza ed il sostegno di tutta la città di Venezia per questa missione delicata e difficile che si apprestano a compiere. A loro il ringraziamento di tutti noi e un augurio, come si è usi dire in gergo militare, di buon 'vento'.”

La cerimonia di questa mattina ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, nonché delle rappresentanze di associazioni combattentistiche e d'Arma.